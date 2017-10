Zukunft braucht Herkunft

1947 siedelte Hans Bernstein mit seiner Frau Ursula und dem damals vierjährigen Sohn Hans-Joachim aus Leipzig in den Westen nach Porta Westfalica über. Der ursprüngliche Plan sah vor, nach Süddeutschland zu reisen. Aus ungeklärten Gründen blieb jedoch der Zug im Bahnhof Porta Westfalica stehen und konnte nicht weiterfahren. Die Familie beschloss, in Porta Westfalica zu bleiben. Hans Bernstein gründete hier die Firma „Bernstein Spezialfabrik für Schaltkontakte“, aus der die heute international tätige Bernstein Gruppe hervorging. Hans-Joachim Bernstein, sein ältester Sohn, schrieb die Erfolgsgeschichte des Unternehmens zuerst als Geschäftsführer verschiedener Bernstein GmbHs und, nach einem Zusammenschluss in die Bernstein AG, als Vorstandsvorsitzender maßgeblich fort. Im Jubiläumsjahr 2017 wird das Familienunternehmen bereits in der 3. Generation durch die Enkelkinder des Firmengründers Nicole und Achim Bernstein geleitet. Für die Zukunft sieht die Bernstein AG sich nach wie vor sehr gut aufgestellt. www.bernstein.eu