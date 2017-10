Erfolgreiche Zusammenarbeit

Baumüller hat die verfahrenstechnischen Anforderungen von Cloos perfekt umgesetzt. Der Anwender profitiert neben einer hohen Produktivität im Fertigungsprozess und maximaler Qualität durch Wiederholgenauigkeit auch von weiteren Features, die durch die Kooperation zweier Entwicklungsabteilungen entstanden sind. So lässt sich der Schweißroboter Dank der offenen Schnittstellen in Hard- und Software und einem modularen Aufbau des Systems flexibel in bestehende sowie neue Produktionssysteme integrieren. „Durch die Verbindung der Kernkompetenzen und die gemeinsame Entwicklung der beiden Unternehmen profitieren die Anwender doppelt“, erklärt Sieghard Thomas, Geschäftsführer Carl Cloos Schweißtechnik GmbH. Andreas Baumüller, Geschäftsführer Baumüller Gruppe freut sich über die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei den ersten Projekten. Von der Bediensoftware bis zum Servoantrieb ist die komplette Automatisierung des sechsachsigen Knickarmroboters aus dem Hause Baumüller. Durch die abgestimmten Komponenten aus einer Hand profitiert der Anwender von der höheren Effizienz im Fertigungsprozess. Die modularen Lösungen lassen sich durch offene Schnittstellen flexibel in bestehende und neue Fertigungssysteme integrieren. www.baumueller.de