Sicher verstärkt

Wellrohre sind vor allem dort im Einsatz, wo die mechanischen Ansprüche an die Energieführung nicht besonders hoch sind. Ihr Vorteil: Sie führen leicht und besonders kostengünstig Energie, Daten und Medien. Allerdings kann es bei schnellen Bewegungen zu schädlichen seitlichen Ausschlägen kommen. Die e-rib wird einfach auf den herkömmlichen Wellschlauch aufgeclipst und gesichert, sodass auf der Ober- bzw. Außenseite die Fugen des Wellschlauches gefüllt werden. Damit wird dieser stabilisiert und kann sich nur in eine Richtung bewegen. Durch die neuen Anschluss-Befestigungselemente der e-rib an beiden Enden erhält der Wellschlauch eine weitere Sicherheit, welche zusätzlich für eine Leitungsführung bei einer hohen Dynamik sorgt. Bei mehreren, parallel nebeneinander angeordneten Wellrohren kann die e-rib ebenfalls eine zuverlässige Führung realisieren. Dank der zusätzlichen Stabilisierung werden die verlegten Leitungen und Schläuche gegen Überbiegung geschützt, was das Abknicken der Leitungen unterbindet und somit einen Maschinenausfall verhindert kann. Beim Retrofit ermöglicht die leicht montierbare e-rib so ein "Upgrade" bestehender Anwendungen mit nur wenigen einfachen Handgriffen. Die e-rib ist derzeit in vier Größen für Schlauch-Nennweiten NW23, NW29, NW36 und NW48 ab Lager erhältlich. www.igus.de/e-rib