Robotiklösungen für die Elektronikfertigung

Die Elektronikfertigung stellt hohe Anforderungen an die Roboter hinsichtlich Partikelemisson, Präzision, Zuverlässigkeit und Dynamik. Hinzu kommt ein weiterer relevanter Aspekt: die unkontrollierte elektrostatische Entladung, die es gerade bei sensiblen Elektronikkomponenten tunlichst zu vermeiden gilt. Um dieses Problem bei der Produktion sensibler Elektronikbauteile auszuschließen, bietet Stäubli seine Vier- und Sechsachser in ESD-konformer Ausführung an. Die Electro Static Discharge-Baureihen sind für Einsätze in der Montage sowie beim Prüfen und Verpacken konzipiert. Bei diesen Baureihen sind alle Armsegmente vom Werkzeug bis zum Roboterfuß mit Masse verbunden. Zudem erhalten die Roboter eine ESD-kompatible Speziallackierung. Alle zugänglichen Elemente und Oberflächen sind elektrisch leitend ausgeführt. Drei spezielle Testverfahren im Hinblick auf Oberflächenwiderstand, Entladung von Restladungen und transversale Leitfähigkeit belegen die ESD-Konformität der Roboter. Stäubli bietet sowohl die SCARA- als auch die Sechsachs-Baureihen in ESD-Ausführung an. Die Leistungsfähigkeit dieser Maschinen steht denen der Standardroboter in nichts nach. Diese Spezialausführungen sind ebenso präzise, schnell und zuverlässig und überzeugen unter extremen Einsatzbedingungen mit herausragender Performance ohne jedwede Einschränkungen. Der Einsatz dieser Maschinen in sensiblen Umgebungen garantiert maximale Prozesssicherheit und verhindert zuverlässig Schäden an teuren Elektronikbauteilen. Erweitere Möglichkeiten dank LabVIEW Anbindung Ein weiteres Novum, das Stäubli in München zeigt, ist die jetzt verfügbare LabVIEW Anbindung. Über die jüngste DigiMetrix Roboterbibliothek lassen sich die Sechsachser der TX- und TX2-Baureihe sowie die TS SCARA und der FAST picker TP80 in die bekannte Plattform von National Instruments einbinden. Mit dieser Schnittstelle und der überlegenen Sicherheitssteuerung CS9 von Stäubli ergeben sich für Entwickler und Ingenieure insbesondere im Bereich von Test- und Prüfapplikationen völlig neue Möglichkeiten vor allem bei der hochfrequenten Datenaufnahme entlang der Robotertrajektorien. Sie können mit den Robotern direkt in ihrer gewohnten LabVIEW-Umgebung arbeiten, die Roboter einbinden und programmieren sowie Datensätze mit integrierten Tools schnell graphisch aufbereitet zur Verfügung stellen. Die problemlose Einbindung der Roboter in die weltweit verbreitete LabVIEW Entwicklerumgebung, die überall dort zur Anwendung kommt, wo Mess-, Prüf-, Steuer- und Regelungsdaten schnell verarbeitet und aufbereitet werden müssen, ist für Stäubli ein wichtiger Schritt. Gerade bei diesen Robotern, die sich dank ihrer ausgezeichneten Performance im Hinblick auf Bahntreue, Dynamik und Präzision optimal für Mess- und Prüfaufgaben eignen, wird die LabVIEW-Anbindung für zusätzliche Nachfrage sorgen.