Die Ehrung sorgte am Jumo -Stammsitz in Fulda für große Freude. „Die Auszeichnung ist eine Riesenüberraschung und eine ganz besondere Ehre“, so Bernhard Juchheim, geschäftsführender Jumo -Gesellschafter. Dieser Erfolg sei vor allen Dingen ein Verdienst der 2.300 Jumo - Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter rund um den Globus, die mit Ihrer täglichen Arbeit dafür sorgen würden, dass sich das Unternehmen seit Jahren positiv entwickelt. Michael Juchheim, der mit seinem Vater als geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen leitet, sieht in der Auszeichnung eine Bestätigung der Unternehmensstrategie: „Als inhabergeführtes Familienunternehmen entwickeln wir am Standort Fulda High-Tech-Produkte, die weltweit verwendet werden. So erschließen wir aus eigener Kraft immer neue Wachstumsmärkte und stellen uns erfolgreich den Herausforderungen der Globalisierung.“ Kriterien für die Vergabe des „Großen Preis des Mittelstandes“ sind neben der Gesamtentwicklung des Unternehmens die Schaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen und die Innovationskraft. Zusätzlich fließt das Engagement in der Region sowie der Service, die Kundennähe und das Marketingkonzept in die Bewertung ein. Laut einer Untersuchung der „isw Gesellschaft für wissenschaftliche Beratung und Dienstleistung mbH“ ist der „Große Preis des Mittelstandes“ der wichtigste Business Awards Deutschlands. In den zwölf Wettbewerbsregionen werden in der Regel drei Unternehmen als Preisträger ausgewählt, weitere fünf als Finalisten geehrt. Firmen können sich nicht selbst für den bewerben, die Nominierung muss zum Beispiel durch eine Kommune oder einen Verband erfolgen. Im Fall von Jumo war dies die IHK Fulda. www.jumo.net