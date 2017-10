Holz, Pappe und Glas

Die Installation des Mehrstufenejektors ist unkompliziert. Die Einbaulage ist beliebig, nur zwei Leitungen für Druckluft und Vakuum müssen angeschlossen werden. Zudem lässt sich der modular aufgebaute Mehrfachejektor leicht auseinanderbauen, was die Reinigung vereinfacht. Weniger Gewicht und weniger Geräusche sind weitere Vorteile des Neuprodukts. Das Produkt ist mit einem Grundkörper aus robustem Kunststoff erhältlich. Je Gehäusemodul können zwei Düsenpatronen eingesetzt werden. Bei Bedarf können bis zu drei Module hintereinandergeschaltet werden, um mehr Leistung zu erzielen. „Das Know-how verbirgt sich in der innovativen Düsentechnologie der Mehrstufenejektoren. Durch die Geometrie der Düse im Inneren wird zwischen hohem Vakuum und hohem Durchfluss differenziert“, erklärt Wolf Gerecke, der bei Aventics das strategische Produktmanagement verantwortet. „Mit der Auswahl des passenden Ejektors für die jeweilige Anwendung kann der Druckluftverbrauch reduziert werden“, so Gerecke weiter. Bei Bedarf helfen die Pneumatikspezialisten von Aventics bei der Auswahl. www.aventics.com