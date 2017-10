Echter Durchbruch

Durch eine hervorragende Systemleistung sowie eine nahtlose Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung besitzt die BP-ECS9160-Serie die idealen Voraussetzungen für projekt- und leistungsorientierte Echtzeit-Embedded-Computing-Anwendungen. Die mehrfachen All-In-One I-/O-Verbindungen, die flexiblen Erweiterungsoptionen sowie auch die integrierten Funktionen und das kabellose Design machen die Serie zu beispiellosen Produkten. Neu ist die hochintelligente Verwaltbarkeit, die dank der Instinct-LAN-Switch-Funktion die Handhabung in der Praxis deutlich erleichtert. Der robusten Verarbeitung hat das System seine Zuverlässigkeit in rauen Industrie-Umgebungen zu verdanken und lässt sich mit seinem flexiblen Design sowie der exzellenten Skalierbarkeit für beinahe jede industrielle Anwendung einsetzen. Die neue BP-ECS9160-Serie von lüfterlosen LAN-Switch-Embedded-Computern ist eine effiziente Lösung für die intelligente Steuerung, Prozess-Überwachung, In-Vehicle Surveillance, ITS (Intelligent Traffic System), Vehicle-Computing, Energiemanagement und für jedes Industrie-4.0-Unternehmen. www.plug-in.de