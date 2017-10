Preisbewusste Qualität

Neben ausgewählten Varianten der erst kürzlich vorgestellten kompakten T3-Scaraserie, die in realitätsnahen Pick-and-Place-Anwendungen ihre Eignung als preiswerte Allrounder belegen, beweisen spezialisierte G3- sowie LS-Scaras in anspruchsvollen Szenarien ihre herausragende Geschwindigkeit und Präzision. Zusätzlich belegen die mit in den Anlagen verbauten Epson Roboterkontroller der unterschiedlichen RC-Reihen ihre Fähigkeit, sowohl mehrere Maschinen abhängig voneinander zu steuern als auch zusätzlich noch Steuerungsaufgaben für die Arbeitszelle mit zu übernehmen. Daneben arbeiten ausgewählte Sechsachsroboter der N2-, C4- und C8-Serien in unterschiedlichen Anwendungen, wobei ein C8-Roboter mit einem Epson S250 Force Sensor Modul anspruchsvolle Fügeoperationen unternimmt. Volker Spanier, Leiter Factory Automation der Region EMEAR bei Epson, erläutert: „Kunden stellen an ihre Automatisierungsaufgaben hohe Ansprüche, wobei der Preis immer noch ein wichtiges Argument ist. Mit unseren Scaras der T3-Serie erfüllen wir genau diese Anforderungen, denn mit diesen Produkten besitzen wir preiswerte Allrounder, ohne jedoch hochspezialisierte Anforderungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Präzision zu vergessen.“ www.epson.de