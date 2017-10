Dünn und flach

Für den Einbau stehen häufig nur flache Schaltschränke oder Klemmenkästen zur Verfügung. Auch bei der Montage direkt im Maschinengehäuse kann der Platz sehr begrenzt sein. Diesen speziellen Einbausituationen wird der PoE+-Gigabit-Switch WGS-804 von Spectra gerecht. Er ist nur 24 Millimeter dünn und lässt sich flach an der Wand oder auf der DIN-Schiene montieren. Alle Anschlüsse sind besonders servicefreundlich nach vorn herausgeführt. Der administrierbare Switch verfügt über acht Gigabit-Ports. Vier davon sind als PoE+-Ports ausgeführt. Die Auswahl an zu versorgenden Powered Devices (PD) ist durch die PoE+-Technologie nochmals breiter geworden, da an den PoE+-Ports Leistungen bis 36 Watt pro Port zur Verfügung stehen. Das robuste Metallgehäuse und die Betriebstemperaturen von -40 bis 75 °C unterstützen den industriellen Charakter des PoE+-Gigabit-Switch WGS-804.



