Neues Kartesisches Robotersystem

Dieses basiert auf der neuen Generation von Linearsystemen der RCP6-Serie, die bereits in diesem Frühjahr vorgestellt wurden. Nun wird das auf diesen Linearantrieben aufbauende zwei- und dreiachsige Kartesische Robotersystem der neuen IK2- und IK3-Serie in den Markt eingeführt.



Genauso wie die Linearantriebe der RCP6-Serie, verfügen jetzt auch alle Kartesischen Roboter aus dem Hause IAI über hochauflösende batterielose Absolut-Encoder. Dadurch kommen auch bei den Kartesischen Robotern alle Vorteile dieser Technologie voll zum Tragen: das Entfallen von Referenzfahrten und einem Home-Sensor, der ersatzlose Wegfall von Batteriewartungen, das problemlose Wiederanfahren nach einem Not-Aus und so weiter. Die neuen Kartesischen Roboter der IK2-Serie (sowohl in X/Y- als auch in Y/Z-Achskombination erhältlich) und der IK3-Serie können in 396 verschiedenen Aufbauoptionen für alle denkbaren Anwendungen in vielen Industriezweigen ausgewählt werden.



www.iai-gmbh.de

Motek: Halle 7, Stand 7211