Gesäß mit Lauschlappen

Durch die konsequente Modularisierung fertigt Bahr seine Positioniersysteme bedarfsorientiert in frei wählbaren Längen mit allen Antriebsarten und verschiedensten Führungsvarianten an. Im Fokus des diesjährigen Messeauftritts stehen Spezialkonstruktionen wie ein variabel konfigurierbarer Systemaufbau für 3D-Drucker zum FFF/FDM-Druck großformatiger Objekte. Das kundenspezifisch in Druckhöhe und Druckdurchmesser dimensionierbare System bietet Bahr auch in einer 1.687 Millimeter hohen Standardausführung mit 500 Millimetern Druckdurchmesser und einer Hublänge von 470 Millimietern in Z-Richtung an. Die kostenoptimierte und montagefreundliche Tripod-Kinematik basiert auf neuen Profilachsen der Baureihe LL 60 mit elegant abgerundeter Außenseite.



www.bahr-modultechnik.de

