Mensch gegen Roboter

Über die Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik hinaus stellt der diesjährige Messeauftritt des Ostfilderner Unternehmens sichere Antriebslösungen »Safe Motion« und sichere Roboterapplikationen in den Fokus. Darüber hinaus können sich die Besucher umfassend über das Thema Maschinensicherheit und das entsprechende Dienstleistungsangebot informieren. Wie dies alles zusammenspielt, lässt sich an der »automatisierten Pilz-Elf«, einem Tischfußball-Roboter, erleben.



Echte Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) kommt ohne trennende Schutzzäune zwischen Mensch und Roboter aus. Pilz hat hierfür ein innovatives Kollisionsmess-Set für die Validierung von MRK-Applikationen im Portfolio. Mit diesem lassen sich die Kräfte und Drücke von Robotern exakt bestimmen. Auf dem Messestand zeigen die Experten von Pilz auf, wie so jederzeit exakte Messungen die Produktivität und Zuverlässigkeit von MRK-Anwendungen erhöhen können.



