Hochgenau und schnell

Messtechnik - Vier neue Module erweitern das Messtechnikspektrum der S-Dias-Reihe von Sigmatek: ein digitales Eingangsmodul zur Frequenzmessung sowie analoge Ein- und Ausgangsmodule für die Spannungs- und Strommessung. Die I/0-Karten sind für vielfältige Einsatzbereiche in der Industrie geeignet, beispielsweise in der Messtechnik, in Labor- und Analysegeräten sowie in Test- und Prüfständen.