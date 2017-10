zurück

Spannung in der deutschen Stromversorgungs-Distribution

Branchen aktuell

Kooperation - Die Fortec Elektronik AG erweitert ihr Lieferprogramm um die Stromversorgungen der Minmax Technology Co., Ltd. aus Taiwan. Bisher als eigene Marke in Europa eher unbekannt verfügt Minmax über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Spannungswandlern.