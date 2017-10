Kistler-Gruppe übernimmt Vester Elektronik

Mit der dritten Akquisition im Jahr 2017 erwirbt die Kistler-Gruppe ein Unternehmen, das sich mit großem Erfolg auf die Schwerpunkte Sensorik und Prüfautomation konzentriert hat. Seit der Gründung des Familienunternehmens vor 50 Jahren liegt der Fokus von Vester Elektronik auf hochwertigen optoelektronischen Sensoren zur Steuerung und Prozessüberwachung im Bereich Stanz- und Umformtechnik. Prüf- und Sortieranlagen für die hundertprozentige Prüfung von Metall- und Hybridteilen runden das Produktportfolio ab. Die Übernahme ist für beide Unternehmen und ihre Kunden ein Gewinn: Vester Elektronik profitiert in Zukunft von einer globalen Unternehmensstruktur und neuen Mitteln, um ihr Geschäft zu vergrößern und neue Märkte zu erschliessen. Mit weltweit 1.800 Mitarbeitenden bringt die Kistler-Gruppe die erforderlichen Strukturen und Prozesse für eine Weiterentwicklung des hauptsächlich in Deutschland aktiven Unternehmens mit. Kistler ist mit 58 Standorten in über 30 Ländern vertreten, was eine effektive Internationalisierung des Vester-Portfolios ermöglicht. Der bisherige Fremdgeschäftsführer von Vester, Frank Oppenländer, wird das Unternehmen mit seinen rund 80 Vollzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeitern weiterhin vom Standort Straubenhardt aus führen.



www.kistler.com