Danfoss glänzt im ersten Halbjahr

Präsident & CEO Kim Fausing dazu: »Wir haben ein starkes erstes Halbjahr gehabt, wobei alle Kerngeschäfte von Danfoss ein gutes Umsatzwachstum lieferten. In den vergangenen Jahren haben wir gezielt Anstrengungen unternommen, um das Wachstum durch Investitionen in Innovationen und gute Wachstumsmärkte zu beschleunigen und diese zahlten sich aus.«



Vor allem das Mobilhydraulik-Geschäft, Danfoss Power Solutions, entwickelte sich stark. Zudem zeigten hauptsächlich die BRIC-Länder und China ein deutliches Wachstum angetrieben durch eine steigende Nachfrage nach klimafreundlichen und energieeffizienten Technologien. Gleichzeitig setzte Danfoss auch in den beiden größten Märkten Europa und Nordamerika die gute Performance fort.



Das Wachstum lässt sich unter anderem auf einige der stark technologiegetriebenen Bereiche zurückführen, darunter Danfoss Turbocor Compressors und Danfoss Silicon Power, die zweistellige Wachstumsraten verzeichneten, angetrieben durch eine steigende Nachfrage nach Energieeffizienz und Hybridisierung. Es ist Teil der Danfoss-Strategie, sich auf Innovation und den Erwerb neuer Technologien zu konzentrieren. Im ersten Halbjahr erwarb Danfoss zwei Unternehmen, die sich auf cloudbasierte Lösungen für Kühlaggregate und fortschrittliche Dünnschichttechnologie für Sensoren spezialisiert haben.



www.danfoss.de