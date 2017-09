Sichere Lösungen für jede Bewegung

Über die Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik hinaus stellt der diesjährige Messeauftritt von Pilz sichere Antriebslösungen Safe Motion und sichere Roboterapplikationen in den Fokus. Darüber hinaus können sich Messebesucher am Stand umfassend über das Thema Maschinensicherheit und das entsprechende Dienstleistungsangebot, auch zu Antriebslösungen bzw. zur sicheren Roboterapplikation, informieren. Pilz Motion Control umfasst komplette und energieeffiziente Lösungen für die Automatisierung: Die Steuerungssysteme PMCprimo bieten SPS- und Motion-Funktionalität sowie CNC-Funktionen und übernehmen innerhalb einer Anlage die Automatisierung inklusive Bewegungsmanagement für eine Vielzahl an räumlich getrennten – aber synchron geregelten – Servoachsen. Soll die Applikation sicher sein, kann der Anwender mit der Sicherheitskarte PMCprotego S die Servoverstärker PMCprotego D zusätzlich um Safe Motion-Funktionen, wie z.B. „Sicherer Bremsentest“ oder „Sicher begrenzte Geschwindigkeit“, erweitern. PMC ist offen ausgelegt, es steht eine Schnittstelle für Profinet zur Verfügung. www.pilz.com