Neues für Stuttgart

Die elektrischen Exlar-Linearaktuatoren der FT-Serie stellen leistungsfähige und energiesparende Alternativen zu hydraulischen Aktoren dar. Durch den Rollengewindetrieb erschließen sich mit diesen Aktuatoren neue Kraftbereiche und erlauben prozesstechnische Verbesserungen für zukunftsfähige Maschinen. Die Exlar-Aktuatoren der FT-Serie mit Planetenrollengewindetrieb bieten im direkten Vergleich zu elektrischen Aktuatoren mit Kugelgewindetrieb höhere Kräfte, bessere Dynamik und eine wesentlich höhere Lebensdauer, was sich alleine durch die verlängerten Wartungsintervalle bezahlt macht. So sind sie die ideale Alternative zur Hydraulik. Die FTP-Serie wurde als Ersatz für hydraulische Pressen konzipiert und entwickelt. In der größten Ausführung (215 mm) bieten diese Aktuatoren Kräfte bis max. 356 kN. Dank der Servomotor-Technologie ermöglichen sie eine Genauigkeit und Flexibilität, die mit hydraulischen Aktuatoren nicht zu erreichen ist. Ein weiterer Vorteil der FTP-Serie ist ihre Energieeffizienz: Die Aktuatoren verbrauchen 25 Prozent weniger Strom als hydraulische Modelle. Diese und weitere Innovationen aus dem Bereich der Antriebstechnik zeigt A-Drive auf seinem Messestand 8607 in Halle 8 der Motek 2017. www.a-drive.de