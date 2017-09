Neue Generation

Das neue Kartesische Robotersystem basiert auf der neuen Generation von Linearsystemen der RCP6-Serie, die bereits in diesem Frühjahr vorgestellt wurden. Nun wird das auf diesen Linearantrieben aufbauende zwei- und dreiachsige Kartesische Robotersystem der neuen IK2- und IK3-Serie in den Markt eingeführt. Genauso wie die Linearantriebe der RCP6-Serie, verfügen nun auch alle Kartesischen Roboter aus dem Hause IAI über hochauflösende batterielose Absolut-Encoder. Dadurch kommen nun auch bei den Kartesischen Robotern alle Vorteile dieser Technologie voll zum Tragen: das Entfallen von Referenzfahrten und einem Home-Sensor, der ersatzlose Wegfall von Batteriewartungen, das problemlose Wiederanfahren nach einem Not-Aus. „In Kombination mit unseren elektrischen Rotationsachsen und Greifern können unsere Kunden mit diesen Kartesischen Systemen eine vollständig druckluftlose nachhaltige Automatisierung realisieren“, so Stefan Ziemba. Eingesetzt werden diese Kartesischen Robotersysteme vor allem bei Montage-, Positionier- und Handlings-Aufgaben, bei Pick-&-Place- und Palettier-Aufgaben sowie in der Qualitätssicherung in der gesamten Industrie. www.iai-gmbh.de