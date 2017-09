Wittmann stellt WX Roboter-Baureihe vor

Bisher kannte man von Wittmann die Roboter der Typen W853 (75 kg Traglast) und W873 (125 kg Traglast) als jene, die die Produktpalette der Handlinggeräte nach oben hin abschlossen. Sie werden vor allem auf Spritzgießmaschinen ab einer Schließkraft von 1.800 t eingesetzt. Durch die generell gestiegene Bedeutung von Automatisierung und dem speziellen Anstieg der Anfragen im Bereich Weißware bzw. Haushaltsartikel, hat sich der Bedarf nach einem neuen Hybridgerät artikuliert. Die Antwort darauf stellt nun der neue WX163 dar. Hinsichtlich seiner Konzeption basiert der neue Roboter auf dem seit Jahren bewährten W853 und dem neuen W843 pro – für so manchen Anwender eine hochinteressante Kombination. In der Basiskonfiguration bewältigt der WX163 eine Traglast von 45 kg. Hier kommt bereits eine pneumatische Kombi-C-Achse mit überproportional hohem Drehmoment zum Einsatz. Neben dem erhöhten Drehmoment bietet diese Lösung den zusätzlichen Vorteil, dass eine variable Montagefläche für den Entnahmegreifer zur Verfügung steht und die Verdrehsteifigkeit des Gesamtsystems eine eklatante Verbesserung erfährt. Das umfangreiche Baukastensystem der Wittmann Zusatzachsen ermöglicht es, dass beim WX163 die bewährten Komponenten anderer Robotmodelle Verwendung finden können. Dies trägt zur Minimierung der Kosten bei und stellt sicher, dass zum Zeitpunkt der Markteinführung bis zu drei Servo-Zusatzachsen für das neue Modell verfügbar sind. Die A-, B- und C-Servo-Drehachsen werden durch in den Roboter integrierte Regler angesteuert. Somit ist es nicht erforderlich, den Steuerschrank größer zu dimensionieren bzw. an einem alternativen Standort zu positionieren – eine durch und durch Wittmann-typische Lösung. Der Achsaufbau ist klassisch gehalten: Horizontalhübe sind bis max. 18.000 mm erhältlich, die Entformachsen bieten einen Hub von 1.500 mm und vertikal stehen 2.600 mm zur Verfügung. Der WX163 zeichnet sich durch die intelligente Kombination von Stahl- und Alu-Komponenten aus, was eine hohe Dynamik bei gleichzeitig erhöhter Steifigkeit gewährleistet. Natürlich verfügen die Geräte der WX Serie über das bereits von der pro Serie bekannte ambiLED. Die Leuchtindikation am Ende des Horizontalbalkens erleichtert die Verifizierung des Roboterstatus. Der Automatikmodus wird durch ein grünes Lichtsignal visualisiert, blau signalisiert einen Satzstopp oder Handbetrieb, und rot steht für eine geöffnete Schutztüre bzw. eine Unterbrechung im Sicherheitskreis. Optionen der W Robotserie, wie EcoVacuum und die Überwachung des Vakuumsystems, sind ebenfalls erhältlich. Standardmäßig wird der neue WX163 Roboter mit der neuesten Version der intern verbauten Wittmann CNC9 Steuerung und dem R9 Handeingabegerät ausgeliefert. Dieses greift in seiner Funktionalität auf die bewährte R8 Version zurück, weiter verfeinert durch diverse Visualisierungsmöglichkeiten, ein größeres, nun 10,1" messendes Display mit Multitouch-Eigenschaften sowie speziellen Steptasten für den Einrichtbetrieb. Natürlich offeriert die R9 TeachBox (DAS Handeingabegerät von Wittmann) weiterhin die bekannten Programmier- und Teach-Umgebungen wie TextEditor, QuickEdit und Wizard. Somit ist Abwärtskompatibilität mit bestehenden älteren Programmversionen gegeben. „Die Fakuma wird in diesem Jahr besonders wichtig für uns werden, schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass wir gleich zwei neue Handlinggeräte präsentieren dürfen. Damit sprechen wir auf jeden Fall zwei unterschiedliche Segmente an: mit dem PRIMUS 14 Pick & Place Anwendungen, und mit dem WX163 den Großmaschinensektor“, so Martin Stammhammer, Internationaler Verkaufsleiter Roboter und Automatisierungssysteme der Wittmann Gruppe. „Beim neuen WX163 sehen wir Vorteile beim Materialmix, welcher uns die Möglichkeit gab, das Gerät kompakt zu konzipieren. Trotzdem haben wir die Steifigkeit im Vergleich zum W843 pro nochmals erhöhen können.“ www.WITTMANN-group.com