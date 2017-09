Einfach extrem

Zu den aktuellen Neuheiten im „Extreme“-Programm gehören die Positionsschalter-Baureihen Ex 97 und Ex 99 mit Norm-Abmessungen gemäß DIN EN 50047 und DIN EN 50041. Sie sind korrosionsbeständig, staubdicht und extrem resistent gegenüber Stoßbelastungen. Ein Einsatz in den Staub-Ex-Zonen 21 und 22 ist ebenso möglich wie in Gas-Ex-Zonen 1 und 2. Eine weitere Besonderheit ist die Eignung für den Tieftemperatur-Einsatz bis herab zu -60°C. Zu den typischen Einsatzfällen dieser Baureihen gehört die Stellungsüberwachung von Zugangstüren und Wartungsklappen oder die Endlagenabschaltung von verfahrbaren Anlagenteilen an Maschinen für das Schüttgut-Handling. Als Alternative zu elektromechanischen Schaltgeräten hat steute die zylindrischen Magnetsensoren vom Typ Ex RC M 20 KST aus schlagfestem Kunststoff entwickelt, die ebenfalls echte Extrem-Eigenschaften aufweisen. Zum Beispiel arbeiten sie zuverlässig bei Temperaturen bis herab zu -60°C und bestehen dabei den aus Ex-Normen geforderten 7-Joule-Schlagtest. Und weil sie bestens abgedichtet sind, erreichen sie auch in stark staubendem Umfeld eine sehr hohe Lebensdauer. steute auf der Powtech, Halle 1, Stand 327 www.steute.com