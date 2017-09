Platz ist in der kleinsten Lücke

Die Sensoren mit nur 3 mm Durchmesser ermöglichen Positionier- und Objekterkennung selbst dort, wo nur wenig Platz hinter dem Sensor vorhanden ist. Die neuen IFRM 03 Näherungssensoren sind in zwei Varianten verfügbar: als 16 mm kurzer Sensor mit Kabelausgang und, einzigartig auf dem Markt, auch als 12 mm kurze Version mit Litzen. Im Vergleich zu ihren Vorgängern aus der Serie IFRM 03 bieten die neuen Sensoren trotz der kürzeren Länge einen um 25% grösseren Schaltabstand. Gerade für Miniatursensoren, die sehr eng am zu detektierenden Objekt montiert werden müssen, bedeutet das einen deutlich besseren Schutz vor Kollisionen mit dem bewegten Messobjekt und folglich erhöhte Prozesssicherheit. Die Kalibrierung ab Werk sorgt für eine extrem geringe Serienstreuung und einen einfachen Einbau der Sensoren. In der Serienfertigung kann bei vielen Applikationen auf den individuellen Abgleich verzichtet werden. Die IFRM 03 Sensoren sind sehr robust für ihre Baugrösse und haben einen äusserst geringen Temperaturdrift. www.baumer.com