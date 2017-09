Schnell und scharf

Neben einer Version mit dem schnellen SVGA-Global-Shutter-Sensor PHYTON 500 wird die GigE-Kamera jetzt auch mit dem 1,31 Megapixel Global-Shutter-Sensor PYTHON 1300 und mit dem kostengünstigen 4,92 Megapixel CMOS-Sensor MT9P006STC bzw. MT9P031STM angeboten. Alle neuen Modelle der GigE-Industriekamera sind sowohl als Farb- oder Monochrom-Variante lieferbar und können wahlweise mit der IDS Software Suite oder mit GigE Vision Firmware bestellt werden. Die Kameras sind „powered over Ethernet“ und wurden insbesondere für Einsätze in der Fabrikautomation, beispielsweise für den Roboteranlagen- und Maschinenbau, entwickelt. Gehäuse, Steckverbinder, Objektivtuben und Kabel der GigE uEye FA Reihe erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP65/67. Die neue Kameravariante UI-5130FA ist mit dem Global-Shutter-Sensor PHYTON 500 von ON Semiconductor (SVGA 800 x 600 Pixel) voll und ganz auf Geschwindigkeit ausgelegt. Sie erreicht eine Framerate von 205 Bildern pro Sekunde, wobei sich durch horizontales und vertikales Auslesen die Bildleserate noch weiter erhöhen lässt. www.ids-imaging.de