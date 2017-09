Kistler Gruppe übernimmt die Vester Elektronik GmbH

Innovative Systeme in der Prozessüberwachung Seit der Gründung des Familienunternehmens vor 50 Jahren liegt der Fokus der Vester Elektronik GmbH auf hochwertigen optoelektronischen Sensoren zur Steuerung und Prozessüberwachung im Bereich Stanz- und Umformtechnik. Prüf- und Sortieranlagen für die hundertprozentige Prüfung von Metall- und Hybridteilen runden das Produktportfolio ab. Die Produkte werden hauptsächlich in der Stanz- und Umformbranche wie auch in der Drehteile- und Befestigungstechnik verwendet. Das Unternehmen zeichnet sich vor allem durch innovative und technologisch ausgereifte Systeme zur Qualitätssicherung und Überwachung von Stanz- und Umformprozessen sowie durch die Kontinuität und Qualität aus einer Hand aus. Lokal agierend, global vernetzt Die Übernahme ist für beide Unternehmen und ihre Kunden ein Gewinn: Die Vester Elektronik GmbH profitiert in Zukunft von einer globalen Unternehmensstruktur und neuen Mitteln, um ihr Geschäft zu vergrößern und neue Märkte zu erschliessen. Mit weltweit 1800 Mitarbeitenden bringt die Kistler Gruppe die erforderlichen Strukturen und Prozesse für eine Weiterentwicklung des hauptsächlich in Deutschland aktiven Unternehmens mit. Kistler ist mit 58 Standorten in über 30 Ländern vertreten, was eine effektive Internationalisierung des Vester-Portfolios ermöglicht. Durch die Übernahme profitieren die Kunden vom weltweiten Service- und Vertriebsnetzwerk der Kistler Gruppe. Der bisherige Fremdgeschäftsführer Frank Oppenländer von Vester wird das Unternehmen mit seinen rund 80 Vollzeitmitarbeiterinnen und -mitarbeitern weiterhin vom Standort Straubenhardt aus führen. Mittelfristig ist sind ein Ausbau des Standortes und eine Rekrutierung weiterer Fachkräfte vorgesehen. Aufbau eines Kompetenzzentrums für optische Messtechnik Mit dem Kauf von Vester erwirbt Kistler nicht nur jahrzehntelanges Wissen im Bereich Prüfautomation und Sensorik. Ziel der Akquisition ist nebst Know-how-Gewinn auch der Aufbau eines optischen Kompetenzzentrums in Deutschland. „Diese neue Technologie ergänzt die klassische Kistler Messtechnik in perfekter Art und Weise. Damit werden neue Anwendungen erschlossen die es uns ermöglichen, die Ansprüche bestehender wie auch neuer Kunden noch besser bedienen zu können“, so Rolf Sonderegger, CEO Kistler Gruppe.