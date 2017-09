Cobot misst hochpräzise

Handling, Programmierung und Messung von eingelernten Messreihen erfordern keine Messtechnikvorkenntnisse. Die Kombination aus handgeführtem Teach-In von Messreihen, automatisierter Auswertung und dem Sicherheitskonzept ohne konventionelle Schutzumhausung ermöglicht die optimale Integration in eine bestehende Fertigungslinie. Ein Administrator definiert mehrere beliebige Messreihen an beliebigen Positionen, die in Folge per Knopfdruck gestartet werden. Die Ansteuerung und Messung erfolgen voll automatisiert, der Bediener erhält am Ende ein Messprotokoll mit I.O./n.i.O. Angaben. Teil dieses Automatisierungsinterface ist eine CAD-CAM Anbindung, die es ermöglicht, Messreihen bereits im CAD-Datensatz eines Bauteils zu definieren. Eine Simulation liefert die Vorschau über den auszuführenden Messprozess und unterstützt somit eine sichere Messplanung. Die virtuelle Bedienung der Alicona-Messsysteme umfasst das gesamte Handling, von der Positionierung eines Bauteils bis zur Bestimmung des Messbereichs in 3D. Alicona auf der EMO: Halle 6, Stand D42 www.alicona.com

Datum: 05.09.2017 Bilder: Alicona