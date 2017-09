Antrieb gut, Schweissen gut

Am Beispiel des QIROX QRH-280 Sechs-Achs-Schweißroboters von Cloos werden am Messestand die Vorteile der Baumüller-Automatisierungssysteme gezeigt. Dies bedeutet komplette Automatisierung aus einer Hand von der Bediensoftware bis zum Servoantrieb sowie hohe Zukunfts- und Investitionssicherheit dank plattformunabhängiger und skalierbarer Steuerungslösung. Die modularen Lösungen lassen sich durch offene Schnittstellen flexibel in bestehende und neue Fertigungssysteme integrieren. Eine Neuheit im Bereich Service ist BAUDIS IoT, ein System zur Prozessoptimierung und für Predictive Maintenance von Bestands- und Neumaschinen. Es handelt es sich um ein IoT-fähiges Diagnose- und Kommunikationssystem mit dem eine einfache Vernetzung von Maschinen und Anlagen via Internet und die intelligente Analyse von Daten ermöglicht wird. Mit der neuen Generation von Box-PCs b maXX PCC04 stellt Baumüller den Anwendern eine neue skalierbare und vielseitig einsetzbare Steuerungsplattform zur Verfügung. Der Industrie-PC bietet eine große Anzahl an Schnittstellen, ist erweiterbar und ermöglicht so eine flexible Maschinenkonstruktion. Maschinenbauer und -betreiber haben auf der Messe die Gelegenheit sich von Service-Experten der Baumüller Töchter Nürmont und Baumüller Reparaturwerk zu den Themen herstellerunabhängige Reparatur, Instandhaltung, Verlagerung und Montage beraten zu lassen.