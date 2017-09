Effiziente Montageanlage in Aktion

Der in das Transfersystem integrierte Arbeitsplatz verfügt über eine flexible Höhenverstellung, die von der Höhenausgleichseinheit umgesetzt wird. Mitarbeiter können ihren Montageplatz je nach Körpergröße, sitzender oder stehender Tätigkeit individuell gestalten. Mit der Stein-Lösung kann die Bearbeitungsposition eines Werkstückträgers innerhalb der Transferstrecke um maximal 400 Millimeter verändert werden. Darüber hinaus gleicht die HAE baubedingte Unebenheiten aus. Sie überwindet beispielsweise Absätze im Boden von Montagehallen problemlos. Immer häufiger werden in Montageanlagen auch sensible Güter transportiert, die empfindlich auf Stöße und Erschütterungen reagieren. Außerdem müssen Waren oft sehr genau positioniert werden und dürfen beim Transport nicht verrutschen. Um dies zu ermöglichen, hat Stein sein Antriebssystem SoftMove entwickelt. Es bewegt Produkte schnell, schonend und energiesparend. EC-Motoren regeln die Geschwindigkeit stufenlos zwischen drei und 25 Metern pro Minute. Damit stellen Anwender sicher, dass auch sensible Waren ohne Zeitverlust von Station zu Station gelangen. Da sich die Leistung exakt dem jeweiligen Bedarf anpasst, ist SoftMove besonders energieeffizient. Um die Produktionsleistung zu steigern, zeigt Stein auch seinen Werkstückträger-Schnelleinzug. Er verkürzt die Wechselzeit an den einzelnen Stationen. Die Träger fahren die Montagepunkte schneller an und verbessern dadurch die Durchlaufzeiten. Diese Lösung rechnet sich insbesondere bei hohen Durchlaufzahlen. Bislang dauerte ein Wechsel der Werkstückträger mit den Maßen 240 x 240 Millimeter 1,5 Sekunden. Der Schnelleinzug schafft das in gerade einmal 0,5 Sekunden. Stein auf der Motek: Halle 4, Stand 4220 www.stein-automation.de