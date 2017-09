Flexible Lichtgitter sparen Kosten

Mit der Integration netzwerkbasierter Lichtgitter kann jeder Strahl des Lichtgitters einzeln ausgewertet werden. Das Lichtgitter erfasst ein Objektprofil ohne zusätzliche Sensoren und übermittelt die Daten an die Sicherheitssteuerung. Damit reduziert sich der Hardwareeinsatz und Montageaufwand. Jeder Muting-Modus, also Box-Muting, Teach-in-Muting und Small-Object-Muting, ist als zertifizierter Funktionsbaustein vorprogrammiert. Die B&R-Muting-Modi erlauben in Kombination alle wesentlichen Anwendungsfälle. Dadurch können Lichtgitter wesentlich flexibler als mit bisherigen Muting-Methoden eingesetzt werden. Zum Beispiel können nun sowohl lange als auch kurze Objekte durch ein Lichtgitter transportiert werden. Einmal installiert, ergeben sich keine neuen Aufwände. www.br-automation.com