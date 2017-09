Spitzenwechsel

In dieser neu geschaffenen Vorstandsposition unterstützt er den Vorstandsvorsitzenden Holger Hummel und den Vorstand für die Bereiche Vertrieb und Marketing, Ralf Schuler. Der gebürtige Franke war zuvor in verschiedenen Positionen bei Leoni tätig, einem der weltweit führenden Kabelhersteller. Dort war Michael Nörr unter anderem zuständig für Kabelsysteme in der Robotik. Damit bringt er sehr viel Erfahrung in dem für die Hummel AG wichtigen Zukunftsmarkt Verbindungstechnik und Kabelmanagement mit. www.hummel.com