Datenintegration leicht gemacht

Der Rest Connector ermöglicht die Integration von Daten aus einer Vielzahl von Geräten in Automatisierungsnetzen in Anwendungen, die Rest Protokolle unterstützen. Datenquellen können Steuerungen führender Hersteller wie Siemens, Rockwell, Mitsubishi und B&R sein, oder auch OPC UA oder OPC Classic Server. Zusammen mit dem zweiten neuen Feature, der Unterstützung des schreibenden Zugriffs auf NoSQL-Datenbanken wie etwa MongoDB, ermöglichen NoSQL-Datenbanken die hoch performante Verarbeitung sehr großer Datenmengen und sind damit oft Basis für fortschrittliche Analyseverfahren („Big Data Analytics“), die zum Beispiel für vorausschauende Wartung eingesetzt werden können. „Eine wesentliche Herausforderung für die erfolgreiche Umsetzung von innovativen IoT- und Industrie 4.0-Anwendungen ist die effiziente und zuverlässige Bereitstellung von Produktionsdaten“, sagt Andreas Röck, Produktmanager Data Integration bei Softing Industrial. „Die DataFeed OPC Suite bietet unseren Kunden und Partnern umfangreiche Möglichkeiten, diese Anforderungen an Datenintegration einfach, flexibel und zukunftssicher umzusetzen.“ https://industrial.softing.com/de/