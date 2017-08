CLOOSer to the future

"Mit innovativen Lösungen möchten wir unsere Kunden schneller, wirtschaftlicher, flexibler und damit fit für die Fertigung der Zukunft machen", sagt CLOOS-Geschäftsführer Sieghard Thomas. Gezeigt wird die breite Modellreihe an QINEO-Schweißstromquellen von Einstieg bis Premium. Im Fokus steht dabei die neue MSG-Schweißgeräteserie QINEO NexT. Daneben hat CLOOS die bewährten Schweißgeräte-Serien QINEO Pulse und QINEO Champ weiterentwickelt. Auf der Messe stellt CLOOS erstmals den neuen QIROX-Schweißroboter QRC-290 vor, der einen einfachen Einstieg in das automatisierte Schweißen ermöglicht. Zu den weiteren Highlights gehören das neue Betriebssystem QIROX Operating System (QOS) und die neue Programmieroberfläche QIROX Technology Interface (QTI) für die Roboter. Die Software QINEO Data Manager (QDM) bietet die Steuerung und Verwaltung von Schweißstromquellen von einem zentralen PC aus. CLOOS auf der Messe Schweissen & Schneiden 2017: Halle 9, Stand C42