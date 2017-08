Standorterweiterung

Das Ziel von Pflitsch ist es, die über 6.500 Kunden in aller Welt mit Standardprodukten just in time zu beliefern und so die Pflitsch-Lieferperformance noch weiter zu steigern. Außerdem ist in dem modernen Gebäude eine Montagezone untergebracht, in der Kabelverschraubungen kundenspezifisch kommissioniert werden, bevor sie in den Versand gehen.

„In einem Jahr Bauzeit haben wir über 1.100 Quadratmeter bebaut“, berichtet der geschäftsführende Gesellschafter Roland Lenzing. Die Investitionssumme für den Neubau und die Umgestaltungsmaßnahmen beträgt rund 8.5 Mio. Euro. Das Thema Brandschutz und Brandbekämpfung ist dabei ein wichtiger Faktor. Zur schnellen Löschung im Falle eines Brandes wurde unter dem Gebäude ein Sprinklerbecken realisiert, das 500 Kubikmeter Wasser fasst, eine Höhe von vier Metern und einen Innendurchmesser von 14 Metern hat.

Als Symbol für Wachstum, Dauerhaftigkeit und die Zukunftsorientierung des innovativen Mittelständlers pflanzten die beiden Geschäftsführenden Gesellschafter Roland Lenzing und Mathias Stendtke einen Amberbaum vor dem neuen AKL-Gebäude.

