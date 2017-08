Connected Automation ohne Grenzen

Wie können Maschinenbauer die Overal Equipment Effectiveness (OEE) steigern und gezielt Datenanalysen für Entwicklung, Vertrieb und Service nutzen? Fragen wie diese beantwortet Bosch Rexroth mit einem neuen i4.0 Showcase, der unter anderem zwei Messemaschinen und eine Produktivanlage des weltweit führenden Rundtaktmaschinenherstellers Pfiffner vernetzt. Der auf einem gängigen Industrie-PC installierte Data Analytics Server sammelt in Echtzeit aufschlussreiche Daten wie Betriebsmodus, Zykluszeit, Stückzähler oder Motortemperatur. Zur Kommunikation mit den Maschinen und den übergeordneten IT-Systemen nutzt der Data Analytics Server das OPC UA Protokoll. Am Stand von Bosch Rexroth (Halle 25, Stand D94) sammelt zudem das IoT Gateway Sensor- und Maschinendaten für den Showcase. Mit diesem kosteneffizienten Tool lassen sich insbesondere Bestandsanlagen ohne Eingriff in die Automatisierungsinfrastruktur transparent machen. Neben dem DAS unterstützt das IoT Gateway auf der Auswertungsebene auch zahlreiche Cloud-Services. www.boschrexroth.com