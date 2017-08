Präzision für anspruchsvolle Umgebungen

Zur hohen Verlässlichkeit der Messergebnisse kommt eine robuste und kompakte Bauform in hygienischem Design. Dadurch sind vielfältige Einsatzmöglichkeiten gegeben, auch in Applikationen bei denen beschränktes Platzangebot oder aggressive Medien eine Rolle spielen. Zwei konfigurierbare Digitaleingänge und -ausgänge und bis zu zwei Analogausgänge sowie die IO-Link-Schnittstelle zur übergeordneten Steuereinheit sorgen für die richtige Ausgangsposition. Der IO-Link reduziert den Verkabelungsaufwand und ermöglicht eine komplette Steuerung und Überwachung des Sensors auch in den Maschinenumgebungen von Industrie 4.0. Zwischen Sensor und durchfließendem Medien besteht kein Kontakt - das Durchflussvolumen wird berührungslos ermittelt. Temperaturen bis zu 143 Grad Celsius im SIP-Prozess sind für die Dauer bis zu einer Stunde problemlos. Zudem passt bei einem Wechsel des Mediums der Sensor seine Parameter automatisch an. www.sick.de