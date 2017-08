Generationswechsel

Der Abschluss des Geschäftsjahres 2016/17 stellt auch das Ende einer überaus erfolgreichen Ära dar: Firmengründer Wilhelm Stemmer hat seine Anteile am Unternehmen mit Wirkung zum 30. Juni 2017 verkauft und zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück. 75,04 Prozent der Anteile der Stemmer Imaging GmbH liegen nun bei der AL-KO AG mit Sitz in München, Mutter-Gesellschaft der international tätigen AL-KO KOBER SE. Mit insgesamt 24,96 Prozent wurde das bewährte Management-Team im Zuge der Transaktion am Unternehmen beteiligt.

“Ich bin jetzt seit 44 Jahren Unternehmer und 73 Jahre alt. Es war für mich an der Zeit, eine nachhaltige Nachfolgeregelung für den Fortbestand meines Lebenswerks zu finden”, begründet Wilhelm Stemmer seinen Schritt. “Mit der AL-KO AG als Haupteigner wird Stemmer Imaging auch weiterhin in der Lage sein, Zukunftsmärkte zu erschließen und weiter auszubauen. Der bisherige Gesellschafter Martin Kersting wird nun gemeinsam mit Christof Zollitsch, der bereits seit 2001 Mitgesellschafter und 2. Geschäftsführer ist, die Geschicke von Stemmer Imaging bestimmen. Ich weiß das Unternehmen damit auch für die Zukunft in besten Händen und wünsche den beiden ebenso wie allen anderen Mitarbeitern alles Gute und weiterhin viel Erfolg für die Zukunft.”

www.stemmer-imaging.de