Partner des Jahres

Nach dem zweifachen Microsoft Award-Gewinn im Vorjahr folgt nun der bereits dritte Award für Copa-Data. Das Unternehmen wurde für seine Lösungen und Services mit seinem Software-System Zenon im globalen Bereich „Internet of Things (IoT)“ ausgezeichnet. „Dieser Erfolg ist ein großartiger Beweis für die hohe Qualität und Leistung unserer IoT-Lösungen basierend auf unserer Software zenon und den neuesten Microsoft-Technologien und -Produkten, allen voran der Microsoft Azure Cloud-Plattform inklusive der Azure IoT Suite“, sagt Johannes Petrowisch, Global Partner & Business Development Manager bei Copa-Data. „Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und bedanken uns bei allen Kunden und Partnern, die zu diesem Sieg beigetragen haben.“ Der Gewinn des 2017 Microsoft Partner of the Year Awards basiert auf einer IoT-Anwendung von Copa-Data, die Anlagenbauer mithilfe des technologischen Zusammenspiels zwischen zenon und Microsoft Azure fit macht für die Digitalisierung in der Industrie. Damit können Anwender in nur einem System auf sämtliche Daten einzelner Maschinen, Fertigungslinien oder gesamter Produktionsstätten eines Unternehmens zugreifen. www.copadata.com