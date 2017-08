Gut geschützt vor Datenverlust

Die PowerGuard Funktion schützt vor Datenverlust mit Hilfe integrierter Kondensatoren, die während des normalen Betriebs ständig mit 12 Volt aufgeladen werden. Im Falle eines Stromausfalls wird so die notwendige Leistung sofort zur Verfügung gestellt, die notwendig ist, um aktuelle Flash-Schreibvorgänge abzuschließen und die Firmware zu schützen. Spectra bietet Speichermodule mit dieser speziellen PowerGuard Schutzfunktion in zwei Formfaktoren an: 2.5“ SSD und mSATA. Die 2.5“ SSD sind mit fünf unterschiedlichen Speicherkapazitäten (32/ 64 /128 / 256 / 512 GB) und die mSATA Module in drei Ausführungen von 32 GB bis 128 GB erhältlich. www.spectra.de