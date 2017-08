„Factory of the Year”

Bei der Preisverleihung am 5. Mai 2017 in Budapest war die Freude groß: In gleich drei Kategorien konnte Aventics den landesweiten Wettbewerb für sich entscheiden. Die Pneumatikspezialisten wurden für den „Besten Management-Prozess“, die „Beste Produktionsunterstützung“ und die „Energieeffizienteste Fabrik“ ausgezeichnet. Aufgrund dieser Leistung erhielten sie zudem den Titel als beste Fabrik des Jahres. Gyula Pomázi, stellvertretender Untersekretär des Ministeriums für nationale Wirtschaft, übergab als Jurymitglied die Auszeichnung an Krisztián Herczeg, Director Finance Hungary bei Aventics. „Wir sind stolz, dass wir den Preis in diesem besonderen Jahr erhalten haben“, freute sich István Gödri, Managing Director bei Aventics Hungary Kft, nach der Verleihung. Grund zum Feiern hat das ungarische Aventics Werk 2017 ohnehin: Seit 50 Jahren fertigen die Pneumatikspezialisten in Eger; zudem fand die Pneumobil, ein internationaler Konstruktions- und Rennwettbewerb für Studierende, bereits zum zehnten Mal statt. Der branchenübergreifende Wettbewerb wird jährlich von dem ungarischen Fachmagazin „GyártásTrend” ausgeschrieben und vom ungarischen Ministerium für nationale Wirtschaft unterstützt. Es werden Auszeichnungen in acht Kategorien vergeben. Die Expertenjury bewertet die Unternehmen vor Ort und entscheidet daraufhin, welche von ihnen es ins Finale schaffen. www.aventics.com