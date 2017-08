Führungswechsel

Neben den Hauptgeschäftsfeldern Klimatechnik, Fabrikautomation, Robotertechnologie und CNC- / mechatronische Systeme befasst sich Mitsubishi Electric in der Türkei mit Infrastrukturprojekten in den Bereichen Satellitentechnik, Aufzüge und Fahrtreppen, Datenvisualisierung, Stromerzeugung und Verkehr. Die Marktentwicklung in der Türkei wird allgemein als sehr positiv bewertet. Herr Saraço?lu begann seine Laufbahn bei NETA? Nothern Telecom, bevor er sich bei der Alarko Holding unter anderem mit Textilfärbung, Trocknungstechnik und Gebäudeautomatisierung befasste. Bei der Korona Group of Companies bildete er eine neue Abteilung und übernahm die Zuständigkeit für Leitsysteme für Zementwerke. Er war Gründungspartner der Genel Teknik Sistemler (GTS) im Jahr 1992 und arbeitete erstmals mit Mitsubishi Electric zusammen, als GTS 1993 Vertriebspartner von Mitsubishi Electric Factory Automation Systems in der Türkei wurde. Nach der Übernahme von GTS durch Mitsubishi Electric im Jahr 2013 wurde er zum General Manager von Factory Automation Systems bei Mitsubishi Electric Turkey ernannt. ?evket Saraço?lu hat einen B.-Sc.-Abschluss des Fachbereichs Elektrotechnik der Technischen Universität Istanbul. Er spricht fließend Englisch und Deutsch, ist verheiratet und hat zwei Kinder. www.mitsubishielectric.com