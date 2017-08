Die Zeichen stehen auf Wachstum

Andreas Sprenger hat bereits den Vertrieb eines Hydrauliksonderzylinder-Herstellers geleitet und dabei wertvolles Know-how erworben, das Leantechnik jetzt bei seiner Expansion zugutekommt. Der Diplom-Ingenieur (FH) und MBA verfügt außerdem über umfangreiche Konstruktionserfahrung und bringt damit ideale Voraussetzungen für seine Tätigkeit an der Schnittstelle zwischen Entwicklung, Produktion und Verkauf mit. Daniel Petz betreut ab sofort alle Kunden und Interessenten des Vertriebsgebietes Mitte-Nord in den Postleitzahl-Gebieten 20 bis 25, 29 bis 31, 34 sowie 36 bis 39. Der 27-jährige gebürtige Essener war bei Leantechnik zuvor im Innendienst für die Postleitzahlengebiete 1 bis 6 zuständig. Mit Stefan Ascherl verstärkt ein vertriebserfahrener, staatlich geprüfter Maschinenbautechniker das Vertriebsteam. Ascherl wird das Vertriebsgebiet Süd in den Postleitzahlgebieten 8 und 9 übernehmen. Er war bereits von September 2005 bis Februar 2008 im Außendienst für Leantechnik unterwegs. www.leantechnik.com