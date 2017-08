Tripel perfekt

Die Zulieferunternehmen sind für Bosch schon lange keine reinen Teilelieferanten mehr. Sie sind zugleich Entwicklungs- und Innovationspartner, die zur Wettbewerbsfähigkeit von Bosch beitragen. Deshalb verleiht die Bosch Gruppe alle zwei Jahre den Bosch Global Supplier Award an die besten Lieferanten rund um den Globus. Im Fokus der Bewertung stehen dabei stets Innovationen, Kosten, Logistik und Qualität. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos „Partners in Success“ betonte Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung, auf der Preisverleihung am 12. und 13. Juli den zugrundeliegenden Netzwerkgedanken: „In der vernetzten Welt werden Partnerschaften immer wichtiger. Aus hierarchischen Wertschöpfungsketten werden Wertschöpfungsnetzwerke. Mit unseren offenen Plattformtechnologien können wir die Chancen der Digitalisierung in unseren Partnernetzwerken optimal nutzen, beispielsweise für den Datenaustausch bei Industrie 4.0 über das Production Performance Management Protocol.“ Florian Hermle, Geschäftsführer der Balluff Gruppe nahm die Auszeichnung für das Familienunternehmen entgegen und sagte: „Wir freuen uns, dass Bosch unser Engagement, unseren Service und die Qualität unserer Arbeit in den vergangenen sechs Jahre als preiswürdig erachtet. Besonders die Erwähnung von Balluff als Partner für Industrie 4.0 durch Dr. Volkmar Denner zeigt uns, dass wir als Sensor- und Automatisierungsspezialist für die Themen der Zukunft von unseren Kunden als wertvoller Partner wahrgenommen werden.“ www.balluff.com