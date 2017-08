Umfangreiches Update-Paket

Neue Funktionen bietet die kantenbasierte Lagenachführung, deren Performance im Vision-Markt einzigartig ist. Die Lagenachführung ist ab sofort für jeden einzelnen Detektor separat abschaltbar, sodass sich beispielsweise Teile unabhängig von ihrer Lage zählen lassen. Beim Visor Objekt verfügt der Konturdetektor jetzt über eine Mehrfacherkennung: Es lassen sich jetzt bis zu 200 Instanzen eines Objekts in einem Bild identifizieren und so auf einfache Weise Zähl- oder Pick-and-Place-Anwendungen realisieren. Beim Visor Code Leser gibt es drei neue wesentliche Funktionen. Mit „Autotune“ ist eine sehr einfache Konfiguration von schwierigen, z.B. verschmutzten oder schlecht einsehbaren Codes möglich. Bisher war in solchen Fällen ein händisches Feintuning der Parameter erforderlich, jetzt ermittelt der Sensor automatisch die optimale Parametereinstellung – ein einzigartiges Feature in dieser Sensorklasse. Die zweite Funktion namens „Multitrigger“ erleichtert die Codelesung auf Teilen mit schwankenden Oberflächeneigenschaften. Dabei nimmt der Visor Code Leser automatisch bis zu 100 Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten auf, bis der Code einwandfrei gelesen werden kann. Dies vermeidet zusätzlichen Programmieraufwand in der SPS oder Maschinenstillstände wegen unlesbarer Codes. Drittens ist bei der konturbasierten Lagenachführung nun auch eine OCR-Lesung von Texten auf rotierten Objekten möglich. Die Funktionalität des Vision-Farbsensors Visor Color wurde ebenfalls erweitert. Der Anwender kann jetzt virtuelle Farbfilter definieren, welche den relevanten Bereich des Bildes hervorheben und störende Bildteile unterdrücken. So kann die Prüfaufgabe einfach und prozessicher mit maximalem Kontrast gelöst werden. Die virtuellen Filter können für jeden Detektor einzeln konfiguriert werden, im Vergleich zu optischen Farbfiltern ergibt sich somit eine wesentlich höhere Flexibilität. Das Software-Update 2017 steht für alle Visor-Anwender ab sofort auf der SensoPart-Website zum Download bereit. www.sensopart.com