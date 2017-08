Für den Technologieführer aus Freiberg/ Neckar setzen sich damit zwei erfolgreiche Kundenbeziehungen fort. Die Volumina der beiden Aufträge bewegen sich jeweils im zweistelligen Millionenbereich. Der Auftrag aus China umfasst ein neues Prüffeld und die Erweiterung einer bestehenden Order für Hybridfahrzeuge. Teamtechnik ist dabei nicht nur Lieferant, sondern mit seinen Experten eng in das Projektteam vor Ort eingebunden. „Für den Kunden verkürzt sich die Ramp-up-Zeit damit erheblich“, berichtet Hartmut Berger, Executive Vice President Test Systems. Teamtechnik ist in China in der DCT-Funktionsprüfung unangefochtener Marktführer. Für einen internationalen Getriebe-Spezialisten entwickelte Teamtechnik bereits Anfang der 90er Jahre die ersten Prüfstände für Schaltgetriebe. Bis heute orderte das Unternehmen knapp 100 Prüfanlagen beim Freiberger Technologiespezialisten. Teamtechnik überzeugte den weltweit agierenden Getriebehersteller mit der einheitlich hohen Qualität seiner Prüfstände. Identische Hard- und Software machen Messergebnisse weltweit vergleichbar. Aufgrund ihrer einfachen Anwendung ist die Teamtechnik Prüfsoftware zudem Benchmark in der Getriebeprüfung. Um die komplexen und je nach Getriebetyp spezifischen Prüfanforderungen zu erfüllen, hat Teamtechnik die Prüfplattform Compact Drive entwickelt und bereits mehr als 300 Anlagen davon an Getriebehersteller in aller Welt ausgeliefert. www.teamtechnik.com