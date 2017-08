Mehr geht nicht

Die Motoman ArcWorld V2 ist eine schlüsselfertige, roboterbasierte Schutzgas-Schweißzelle. Die Standardversion ist mit einem Motoman MA1440 sowie einem 2-Stationen-Positionierer mit jeweils 500 kg Traglast pro Station ausgestattet. Das zweite Exponat zeigt Punktschweißen in einem Yaskawa-Positionierer mit zwei neuartigen 7-Achs-Robotern vom Typ VS100, kombiniert mit leichten Zangen und Mutternschweißen. Ebenso zu sehen am Yaskawa-Messestand: Industrie 4.0. Eine CMT-Marking-Showzelle ermöglicht die Interaktion mit den Messebesuchern durch die automatisierte Herstellung eines kleinen Andenkens in Visitenkartenformat. Unter dem Titel „Robot Welding Contest“ findet in Halle 13 der zweite Wettbewerb um die beste, mit Hilfe eines Roboters gefertigte Schweißnaht statt. Innerhalb einer Stunde müssen die Teilnehmer ein Prüfstück anfertigen, das im Anschluss von einer Jury der Schweißtechnischen Lehr- und Versuchsanstalt Halle bewertet wird. Die Erstplatzierten werden am 28. September am DVS-Gemeinschaftsstand ausgezeichnet. Yaskawa auf der Schweißen & Schneiden – 25. - 29. September 2017, Messe Düsseldorf: Halle 13, Stand C13 www.yaskawa.eu.com