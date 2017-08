Auf Nummer sicher

So entsteht eine Barriere die über eine möglichst lange Dauer einen Durchschlag von Flammen sowie von starker Hitze von einem Raum in den anderen verhindert, um beispielsweise Fahrgäste und Personal in Schienenfahrzeugen im Falle eines Brandes an Bord zu schützen. Die Montage erfolgt auf der gegenüberliegenden Seite der Kabeldurchführung (Brand zugewandte Seite). Die Icotek Kabeleinführungen sind mit montierten Brandschutzmatten IPFS mit E45 und EI30 (bei Montage auf 18 mm Brandschutzplatten) und E30 (auf 3 mm Stahlblechplatte) gemäß DIN EN 45545-3:2013-08 und DIN EN 1363-1:2012-10 zertifiziert. Anwendung findet die Brandschutzmatte vor allem in Schaltschränken und Gehäusen aber auch an Trennwänden im Bereich der Schienenverkehrstechnik. www.icotek.com