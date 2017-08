Frische Ideen

Am Stand 506, in Halle B4 werden mitgebrachte exemplarische Muster live am Messestand beschriftet. Mit Spezialtinten für die Codierung von Glasflaschen oder branchenspezifischer Software für den Druck von Aktionscodes aus einer Datenbank bietet Leibinger weitere Lösungen für die Bedürfnisse der Getränkeindustrie. Den hohen Anforderungen einer rauen und nassen Produktionsumgebung in der Getränkeindustrie begegnet Leibinger mit dem JET3up PRO Inkjet-Drucker. Dieser verfügt über ein besonders widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse der Schutzklasse IP65 und ist damit gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Ergänzend zu den Inkjet-Druckern stellt die Paul Leibinger GmbH & Co. KG ein Vision System zur Qualitätskontrolle gedruckter Daten zur Verfügung. V-check gleicht die mit einem Leibinger Inkjet-Drucker aufgebrachte Produktkennzeichnung automatisch gegen ein Referenzmuster ab. www.leibinger-group.com