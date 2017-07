Effizientes Fluidmanagement

Die Kombination von zwei Messfunktionen in einem Sensor reduziert die Anzahl der Messstellen in geschlossenen Systemen und minimiert den Aufwand für Installation, Service und Lagerhaltung. Dank ihres symmetrischen und zentrierten Designs können die Sensoren unabhängig von Einbaulage und Ausrichtung optimal im Prozess installiert werden. Alle Modelle sind bis zu 150°C temperaturbeständig und damit CIP- und SIP-fähig. Per IO-Link können mehrere Sensoren gleichzeitig parametriert werden. Das vereinfacht die Schaltpunktanpassung für unterschiedliche Prozessschritte bei Inbetriebnahme bzw. Chargenwechsel und spart dadurch Zeit. Diagnosedaten lassen sich jederzeit abrufen und auswerten, was die Anlagenverfügbarkeit erhöht. Die FlexFlow Strömungssensoren besitzen ein robustes Edelstahlgehäuse mit integrierter Elektronik und Auswerteeinheit. Aufwendige Verdrahtung und Schaltschrankmontage sowie zusätzliche User Interfaces fallen dadurch weg. Das vereinfacht die Bedienung und ermöglicht effizientes Prozessmanagement. www.baumer.com/flexflow