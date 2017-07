Weniger Varianten, mehr Kombinationen

Die neuen Baureihen eignen sich für einen breiten Anwendungsbereich über alle Einzeldisziplinen des Maschinen- und Anlagenbaus – sowohl für die Automation und für Sicherheitsanwendungen als auch für die Aufzugtechnik. Die Schutzarten IP66 bzw. IP67 schaffen die Voraussetzungen für den Einsatz der Positionsschalter auch unter ungünstigen Umgebungsbedingungen. Der modulare Aufbau der Baureihe PS mit durchgängig einsetzbaren Komponenten über alle Baureihen reduziert die Variantenvielfalt, verringert den Aufwand für die Lagerhaltung und erhöht die Verfügbarkeit. Alle in dem Baukastensystem verfügbaren Positionsschalter der Baureihen PS116, PS2xx und PS3xx können sowohl als Komplettschalter mit Betätigungselement als auch als Basisschalter ausgewählt werden. Der Basisschalter kann je nach Anwendungsfall mit dem notwendigen Betätigungselement kombiniert werden, welches aus einer Vielzahl von möglichen Versionen ausgewählt werden kann. So wird größtmögliche Flexibilität in der Anwendung erzielt und gleichzeitig die Variantenvielfalt bei den Schaltern reduziert. www.schmersal.com