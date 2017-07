Hohe Sicherheitsanforderungen

Das Ergebnis: Der Stellenwert der Sicherheitsanforderungen wird von mehr als der Hälfte der Unternehmen als mittel bis niedrig eingeschätzt. Lediglich bei 13,2 Prozent der Unternehmen hat das Thema Cyber-Security in der Produktion eine sehr hohe Priorität. 35,1 Prozent bewerten die IT-Sicherheit sogar als sehr gering. Die Verantwortlichkeit für die IT-Sicherheit in der Produktion liegt nach wie vor in den meisten Unternehmen bei den Produktionsteams (43 Prozent). Nur bei 19,7 Prozent der Unternehmen tragen IT-Abteilungen die Verantwortung. Jedes fünfte Unternehmen nutzt noch Windows XP. Das Betriebssystem wird bereits seit 2014 nicht mehr von Microsoft unterstützt, es gibt dafür also keine Sicherheitsupdates mehr. Auch verfügen nur rund die Hälfte der Unternehmen über eine Strategie oder einen Workflow zu System-Updates. „Wer seine Produktion vernetzt und zunehmend automatisiert, darf das Thema Sicherheit nicht außer Acht lassen“, sagt Thomas Punzenberger, CEO von Copa-Data. „Wir beraten unsere Kunden ganzheitlich und entwickeln für sie Sicherheitskonzepte, die sie auch in der Smart Factory sicher produzieren lassen.“ www.copadata.com