Für anspruchsvolle Visualisierungen

Das leistungsstarke Bedienpanel kommt mit einem Dualcore-EDGE2-Technology-Prozessor, 512 MB internen Programm- und Datenspeicher (DDR3 RAM) sowie 1 GB MicroSD Speicher. Zahlreiche Standard-Schnittstellen sorgen dafür, dass sich das TT 1933-S flexibel in die Maschinentopologie integrieren lässt: 2 fronseitige USB-Ports erleichtern das Handling, dazu 2x Ethernet und 1x USB rückseitig. Der projiziert kapazitive Glas-Touchscreen unterstützt eine intuitive Bedienbarkeit. Maschinen und Anlagen können ganz einfach mit Mehrfinger-Gesten, wie beispielsweise Zoomen, Drehen, Wischen bedient und überwacht werden. Das Bedienpanel in Schutzart IP54 ist für die VESA100-Tragarmmontage ausgerüstet, kann aber mit einer Bautiefe von nur 44 mm sogar in sehr schlanke Schaltschränke integriert werden. Auch optisch macht das lüfterlose TT 1933-S viel her mit seiner edlen Glasfront und schwarzem Aluminiumrahmen. www.sigmatek-automation.com